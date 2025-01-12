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РФ обстріляла село у Краматорському районі: рятувальники ліквідували наслідки удару

12 січня 2025, 13:30

РФ обстріляла село у Краматорському районі: рятувальники ліквідували наслідки удару

Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу. Фото: ДСНС Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Окупаційні війська у суботу, 11 січня, обстріляли село Щурове Краматорського району Донецької області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, рятувальники ліквідували наслідки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Російські окупанти обстріляли село Щурове Краматорського району, спричинивши пожежу гаража на території бази відпочинку», — йдеться у повідомленні.



На місце події оперативно прибули рятувальники 69-ї державної пожежно-рятувальної частини та за менше ніж годину повністю ліквідували пожежу.

 У відомстві наголосили, що обійшлося без постраждалих.

 Раніше ми писали, що російські війська атакували село Білицьке на Донеччині. Пошкоджено пожежну частину та техніку.

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