Росіяни вдарили по Костянтинівці: є пошкодження

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Костянтинівка Донецької області 12 січня потрапила під російський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено будинок. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 10:00 відбувся ворожий обстріл у житловому районі міста Костянтинівка. Ворожим ударом пошкоджено фасад приватного будинку», — зазначив він.



За словами Горбунова, постраждалих немає.



Раніше ми писали, що окупаційні війська у суботу, 11 січня, обстріляли село Щурове Краматорського району Донецької області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, рятувальники ліквідували наслідки.