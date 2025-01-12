Російські війська атакувала Краматорськ

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: телеграм-канал

Російські окупанти 12 січня завдали удару по Краматорську Донецької області. Про це повідомляють телеграм-канали.



Над містом видніється чорний клуб диму.



Міська адміністрація поки що ніяк не прокоментувала атаку.



Оновлено (14:45). У Краматорській міській військовій адміністрації підтвердили, що місто зазнало російського обстрілу. Інформація про постраждалих не надходила.



Відповідні служби працюють над фіксацією наслідків і пошкоджень.



Раніше ми писали, що Костянтинівка на Донеччині 12 січня потрапила під російський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено будинок.