Російські війська атакувала Краматорськ

Російські окупанти 12 січня завдали удару по Краматорську Донецької області. Про це повідомляють телеграм-канали.
Над містом видніється чорний клуб диму.
Міська адміністрація поки що ніяк не прокоментувала атаку.
Оновлено (14:45). У Краматорській міській військовій адміністрації підтвердили, що місто зазнало російського обстрілу. Інформація про постраждалих не надходила.
Відповідні служби працюють над фіксацією наслідків і пошкоджень.
Раніше ми писали, що Костянтинівка на Донеччині 12 січня потрапила під російський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено будинок.
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