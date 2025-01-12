За тиждень Росія випустила по Україні майже 700 авіабомб і понад 600 ударних дронів

Наслідки атаки росіян на Запоріжжі. Фото: Іван Федоров

Російська Федерація за останній тиждень завдала по Україні майже 700 авіаційних бомб та понад 600 БПЛА. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«За цей тиждень росіяни завдали сотень ударів по українських містах і селах, по позиціях наших воїнів на передовій. Майже 700 авіабомб, більш ніж 600 ударних дронів – і це тільки тиждень», — зазначив він.



Крім того, Зеленський нагадав, що важливо реалізувати всі домовленості між партнерами, щоби посилити українську протиповітряну оборону.



«Саме тому важливо, щоб партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є між нами. Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі «Рамштайн» щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю. Ми говорили з партнерами, і зокрема зі Сполученими Штатами, про можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них», — додав головнокомандувач.



Раніше ми писали, що російські окупанти в ніч проти 12 січня вдарили по території України за допомогою 94-х дронів, сили протиповітряної оборони збили 60 БПЛА.