Російські окупанти пошкодили лікарню та будинок у Мирнограді

Стало відомо, що 12 січня російські військові атакували Мирноград Донецької області, зокрема, під удар потрапила лікарня. Про це передає Суспільне Донбас.



За словами начальника Мирноградської МВА Юрія Третяка, приблизно о 13:00 у Мирнограді стався обстріл, внаслідок якого було пошкоджено будівлю центральної міської лікарні. Інформація про постраждалих не надходила.



Крім того, було пошкоджено багатоквартирний будинок.



Раніше ми писали, що російські окупанти 12 січня завдали удару по Краматорську Донецької області.