ЗСУ фіксують новий злочин армії РФ в Торецьку: окупанти перевдягаються у цивільний одяг

ЗСУ зафіксували новий злочин окупантів. Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

У Торецьку Донецької області було зафіксовано черговий військовий злочин російських окупантів. Відомо, що вони перевдягаються у цивільний одяг. Про це повідомили у преслужбі 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.



«Чергове порушення правил ведення війни російськими військовими зафіксували аеророзвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї бригади», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, перевдягнені росіяни були помічені під час переміщення та розвідувально-диверсійної діяльності.



Як зазначається, таким чином піхота окупантів намагається відвернути від себе увагу та замаскуватися. Однак їх видає однаковий одяг, поведінка, а іноді навіть і зброя.



Відомо, що все одно ускладнює роботу Сил оборони.



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