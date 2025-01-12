Головне за день: В Енгельсі п'яту доба горить нафтобаза. Як виживають прифронтові громади без електрики

Суспільство



У районі окупованого Іловайська перекинувся пасажирський автобус Краснодар-Донецьк. Загинули троє людей, 29 пасажирів постраждали, серед них троє дітей, заявив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



Тема складної зими, як і раніше, залишається актуальною для України. Регулярні обстріли, зношеність інфраструктури, сильні морози — усе це може призвести до критичних наслідків для вітчизняної енергосистеми, ослабленої регулярними російськими атаками. Утім, досвід показує, що навіть найважчі ситуації можна подолати, якщо люди підтримуватимуть одне одного, а влада сумлінно виконуватиме свої обов'язки. «Новини Донбасу» розкажуть про жителів трьох прифронтових сіл у Донецькій і Харківській областях, яким із початком повномасштабної війни не пощастило жити в умовах багатомісячних блекаутів.



Бойові дії



У Торецьку Донецької області було зафіксовано черговий військовий злочин російських окупантів. Відомо, що вони перевдягаються у цивільний одяг.



У Мирнограді під час обстрілу було пошкоджено будівлю центральної міської лікарні. Росіяни вдарили по Костянтинівці: пошкоджено будинок, постраждалих немає. У Щуровому обстріл спровокував пожежу на території відпочинкової бази. Через російські атаки в Покровську та громаді є загиблий і постраждалий, також пошкоджені будинки.



У російському Енгельсі п'яту добу горить нафтобаза, що потрапила під атаку 8 січня. За словами губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, триває процес контрольованого вигоряння палива. Він зазначив, що незважаючи на скарги мешканців на погану якість повітря, кількість диму, як і площа пожежі, нібито знижується.



ЗСУ завдали чергового повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у місті Новогродівка Донецької області.