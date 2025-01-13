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Армія РФ просувається у Часовому Яру, Торецьку, під Курахово та Покровськом, — DeepState

13 січня 2025, 07:43

Армія РФ просувається у Часовому Яру, Торецьку, під Курахово та Покровськом, — DeepState

Армія РФ просувається у Часовому Яру, Торецьку, під Курахово та Покровськом, — DeepState

Російська армія просувається на Донеччині. Так захоплення нових позицій фіксується у Часовому Яру, Торецьку на Курахівському напрямку та одразу у кількох селах на Покровському напрямку. Про це свідчить карта та повідомлення проєкту DeepState.

«Ворог просунувся у Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасильівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного та Котлиного», — йдеться у повідомленні.

Янтарне знаходиться на північ від Дачного на Курахівському напрямку. Нововасильівка – село розташоване недалеко від кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями недалеко від Покровська. Також відмічені на мапі Єлизаветівка, Зелене, Звірине та Котлине знаходяться на Покровському напрямку.

Нагадаємо, кілька днів тому бійці 24 ОМБр опублікували кадри знищеного Часового Яру.

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