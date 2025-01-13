Покровський напрямок: 58 атак ЗС РФ, найгарячіша ділянка фронту

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій армії РФ. Про це йдеться у звіті СтратКому ЗСУ.
«Бої проходили в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне», — повідомляє відділ комунікацій ЗСУ.
Раніше «Новини Донбасу» вже писали, що російська окупаційна армія обходить Покровськ, намагаючись оточити місто.
Нагадаємо, саме біля Котлиного проходить автомобільна траса та залізниця — важливі логістичні шляхи ЗСУ, які армія РФ намагається перерізати.
Тим часом ЗС РФ просувається на Донбасі. Так захоплення нових позицій фіксується в Часовому Яру, Торецьку на Курахівському напрямку та одразу в кількох селах на Покровському напрямку.
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