ППО України збила 78 зі 110 російських БПЛА, 31 дрон не досяг цілей

ППО України збило 78 зі 110 російських БПЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 13 січня 2025 року Росія атакувала територію України 110 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 ударних БПЛА «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.



Через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту (попередньо без жертв та постраждалих).



Також повідомляється, що 31 російський безпілотник-імітатор було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Нагадаємо, уламки російського безпілотника влетіли до дитячого центру у Сумах.