Росія ракетами масовано атакувала Україну: у деяких областях ввели аварійні відключення світла

Вночі 15 січня зафіксували зліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Олень» у Мурманській області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Пізніше стало відомо, що бомбардувальники здійснили пуски крилатих ракет.



Також моніторингові канали повідомляли про пуски крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря.



В результаті в кількох областях України пролунали вибухи. На місцях працювала ППО.



У пресслужбі «Укренерго» повідомили, що у зв'язку з масованою ракетною атакою у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Кіровоградській областях ввели аварійні відключення світла.



Львівська область



Мер Львова Андрій Садовий розповів, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівської області.



Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив, що є влучання ракет у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.



Там зафіксовані руйнування.



Івано-Франківська область



Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що ціллю окупантів в регіоні були об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що ввечері 14 січня безпілотники атакували окупований Луганськ, внаслідок чого у різних частинах міста пролунали вибухи.