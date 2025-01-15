У Маріуполі відкривають кадетські класи для мілітаризації дітей

У Маріуполі створюють кадетські класи для мілітаризації дітей, окупанти продовжують роботу в напрямку мілітаризації та русифікації дітей на окупованих територіях України. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



Зокрема, у школі №28 відкрито кадетські класи. Загарбники заявляють, що «в процесі навчання дитина навчиться поводитися в надзвичайних ситуаціях».



Також зазначають, що школа співпрацює з кадетськими класами російського міста Волгоград. Нагадаємо, що в Маріуполі активно створюють ідеологічні гуртки: «Юнармія», «Молода Гвардія», «Орлята», «Рух перших».



Усі вони використовуються для того, щоб змінити українську ідентичність маріупольських школярів і насадити їм російську ідеологію.

Раніше стало відомо, що окупанти вивезли дітей із соцпритулку захопленого Харцизька до Москви.