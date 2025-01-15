Німеччина поставить Україні ракети для систем ППО, зокрема, передасть 60 ракет для системи ППО IRIS-T із запасів Бундесверу. Про це пише німецьке видання BILD.



Поставка стала результатом переговорів, проведених міністром оборони Борисом Пісторіусом у Києві. Вартість ракет становить близько 60 млн євро.



Пісторіус пообіцяв Україні підтримку навіть після федеральних виборів 23 лютого. Він також очікує, що уряд Німеччини незабаром ухвалить рішення про додаткову допомогу Україні на суму в три млрд євро, заявив міністр після закінчення візиту до Києва.