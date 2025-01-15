Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Німеччина поставить Україні ракети для систем ППО

15 січня 2025, 09:40

Німеччина поставить Україні ракети для систем ППО

Німеччина поставить Україні ракети для систем ППО, зокрема, передасть 60 ракет для системи ППО IRIS-T із запасів Бундесверу. Про це пише німецьке видання BILD.

Поставка стала результатом переговорів, проведених міністром оборони Борисом Пісторіусом у Києві. Вартість ракет становить близько 60 млн євро.

Пісторіус пообіцяв Україні підтримку навіть після федеральних виборів 23 лютого. Він також очікує, що уряд Німеччини незабаром ухвалить рішення про додаткову допомогу Україні на суму в три млрд євро, заявив міністр після закінчення візиту до Києва.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Німеччина
Інше
ППО України військова допомога Україні IRIS-T

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
08:30
Російські військові окупували Нескучне на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. РФ захопила більшу частину Торецька
22:33
«ДНР»: За день від обстрілів постраждали троє мешканців Горлівки та Макіївки
20:21
Жителям Маріуполя, чиї квартири зруйновані, пропонують жити в будинках тих, хто виїхав
17:13
На Луганщині окупанти ввели нові тарифи на обслуговування багатоповерхівок: в ОВА розповіли, скільки доведеться платити жителям
15:25
Після обстрілу в Макіївці з-під завалів будинку дістали жінку
15:12
В окупованому Донецьку виявили тіло чоловіка, який вчинив самогубство
13:55
В окупованій Луганській області подорожчає проїзд в транспорті. «ЛНР» вводить нерегульований тариф
08:40
У Маріуполі відкривають кадетські класи для мілітаризації дітей
23:00
Головне за день: На Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та поштою. ЗСУ атакували російські підприємства
17:51
На окупованій Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та послугами пошти: в ОВА розповіли, що відомо
16:53
На захопленій Луганщині листоноші потрапили під обстріл: є пошкодження
11:09
Війська РФ окупували Зелене на Донеччині і просунулися в низці сіл біля Покровська — DeepState
23:00
Головне за день: У Покровську припинили видобуток вугілля. Скільки людей живе в окупації?
20:20
Пушилін назвав попередню чисельність населення окупованих районів Донецької області
17:15
У Лисичанську окупанти не змогли включити централізоване водопостачання: у місті суцільні пориви системи – ОВА
16:57
Окупанти вивезли дітей з соцпритулку захопленого Харцизька до Москви
12:58
Пушилін заявив, що ЗС РФ захопили літієві родовища біля Курахового
11:13
Повідомляється про призначення в Кураховому окупаційного старости
10:10
З'явилося відео удару ЗСУ по командному пункту росіян в окупованій Новогродівці
усі новини
13:20
Під Воронежем продовжує горіти атакована БПЛА нафтобаза
12:45
За фіктивні бої дружина екскомбрига ТРО отримала мільйон гривень
12:00
Війська Росії завдали удару по Лиману: у житловому секторі виникла пожежа
11:21
ЗСУ відбили кілька масованих штурмів російської армії на Сіверському напрямку: кадри
11:17
Вогнетривкий завод у Часовому Ярі фактично втрачено — воєнкор Мірошников
10:59
Українські десантники взяли в полон майже три десятки російських військових у Курській області: серед них є офіцери
10:25
Прем'єр Великої Британії Стармер приїхав до Києва — The Guardian
10:10
ЗСУ не дали колоні бронетехніки військ РФ прорвати оборону на Покровському напрямку: знищені танк та ББМ
09:58
Російські війська обстріляли населені пункти у чотирьох районах Донецької області за добу
09:48
Понад півсотні безпілотників росіян вночі атакували Україну: сили ППО збили 34 дрони
09:27
Армія РФ хоче обійти та оточити місто: у DeepState розповіли про ситуацію поблизу Покровська
09:09
У Росії дрони атакували нафтобазу та пороховий завод
09:00
Російські війська за добу поранили 15 жителів Донецької області
08:30
Російські військові окупували Нескучне на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. РФ захопила більшу частину Торецька
22:33
«ДНР»: За день від обстрілів постраждали троє мешканців Горлівки та Макіївки
22:04
Евакуація: куди вивозять і де розселяють мешканців прифронтових громад Донеччини
21:21
ЗМІ дізналися, які вимоги висуне Путін у розмові з Трампом
20:21
Жителям Маріуполя, чиї квартири зруйновані, пропонують жити в будинках тих, хто виїхав
19:30
Довелося чекати повноліття: історія дівчини, яка виїхала з окупації
усі новини
ВІДЕО
Штурм ЗС РФ на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили кілька масованих штурмів російської армії на Сіверському напрямку: кадри
16 січня, 11:21
Полонені російські військові. Фото: кадр із відео Українські десантники взяли в полон майже три десятки російських військових у Курській області: серед них є офіцери
16 січня, 10:59
Безпілотникам вдалося пробити захисну сітку над резервуаром нафтобази у Воронезькій області РФ. Фото: Роман Гусєв/Telegram У Росії дрони атакували нафтобазу та пороховий завод
16 січня, 09:09
Фото: Дмитро Глушко, "Новини Донбасу". «Як мені відновлювати все це?» — мешканка розбитої квартири в Краматорську після обстрілу ►
15 січня, 18:40
Збитий «Шахед» на Східному напрямку. Фото: кадр із відео Масована атака РФ: у ЗСУ показали кадри, як сили ППО збивали «шахеди»
15 січня, 16:47
До Кривого Рогу релокують Покровську міську лікарню До Кривого Рогу релокують Покровську міську лікарню
15 січня, 14:26

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір