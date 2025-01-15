РФ за добу обстріляла три райони Донеччини: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донетичну. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 14 січня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, лінія електропередач та інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Інформація про постраждалих за добу не надходила», — зазначив він.



Під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Мирнограді пошкоджені будинок і 2 автівки.



Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади пошкоджено будинок і лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки і 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.



Раніше ми писали, що вночі 15 січня зафіксували зліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Олень» у Мурманській області РФ.