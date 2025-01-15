Масована атака на Україну: Зеленський розповів, скільки ракет запустила Росія і що було їхніми цілями

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

15 січня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, середина зими і мішень для росіян незмінна – українська енергетика.



«Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні об'єкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет були в цьому ударі, у тому числі балістика. Щонайменше 30 – знищені. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, всім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що через цю масовану атаку в деяких областях України вводилися екстрені відключення світла. Є влучання ракет в об'єкти енергетичної інфраструктури.