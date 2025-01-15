Армія РФ вдарила по Краматорську: у місті пошкоджені багатоповерхівки і є поранені, серед них діти

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Донецька ОВА

Вранці 15 січня російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомили місцеві мешканці.



Один із «прильотів» у місті припав на житловий будинок. Місцеві жителі оприлюднюють кадри наслідків удару. Повідомляється про поранення дитини.



Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив удар по місту.



«Цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, є поранені», – розповів він.



Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін додав, що в результаті обстрілу поранені три людини, серед них 6-річна дівчинка.



«У місті пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо», – наголосив голова ДОВА.



Оновлено 11:55. Гончаренко розповів, що кількість поранених зросла до шести людей, серед них дві дитини.

Нагадаємо, що вранці 15 січня Росія ракетами масовано атакувала Україну.