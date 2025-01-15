ФАБ упала на подвір'я поліцейського в Курській області

Як з'ясувала ASTRA, 2 січня в селі Сергіївка Льговського району Курської області з російського літака, попередньо, впала ФАБ.



Авіабомба не вибухнула, на місці утворилася вирва. Як повідомили ASTRA місцеві жителі, у будинку на вулиці Центральній, на подвір'я якого впала бомба, живе майор поліції.

Місце падіння ФАБ

Таким чином, уже стало відомо про щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на окупованих РФ територіях України.

Нагадаємо, за день у Бєлгородській області окупанти втратили відразу три ФАБ-250. Раніше повідомлялося, що у Росії почалося масове виробництво тритонних авіабомб ФАБ-3000.