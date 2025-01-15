РФ запустила по Україні ракети та дрони: ППО збила 77 цілей

ППО збила 77 цілей. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти в ніч на 15 січня вкотре атакували Україну ракетами різних типів та дронами. Усього було виявлено 117 цілей, українська протиповітряна оборона збила 77 цілей (30 ракет та 47 БПЛА). Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 15 січня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів», — йдеться у повідомленні.



Відомо, що РФ запустила по Україні 117 цілей:



- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN- (район пуску — Бєлгородська обл.);



- 7 крилатих ракет Х-22/32 з літаків Ту-22М3 (район пусків — Тульська обл.);



- 4 крилаті ракети «Калібр» (з акваторії Чорного моря);



- 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл.);



- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з літаків тактичної авіації (район пусків – Білгородська обл.);



- 74 ударних БПЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (з районів Брянськ, Міллерове, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ).



За попередніми даними, станом на 10:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 77 цілей:



- 23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;



- 3 крилатих ракет «Калібр»;



- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;



- 47 ударних БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський розповів, що 15 січня Росія завдала чергового масованого удару по Україні.