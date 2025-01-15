В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію.

Верховна Рада 15 січня підтримала продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



Рада проголосувала за закони №12404 та №12405. «За» продовження воєнного стану проголосувало 315 парламентаріїв, продовження загальної мобілізації підтримали 310 депутатів.





Нагадаємо, вже 14-й раз Верховна Рада ухвалює рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.



Наразі відповідні документи має підписати Володимир Зеленський.



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