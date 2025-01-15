В окупованій Луганській області подорожчає проїзд в транспорті. «ЛНР» вводить нерегульований тариф

На тимчасово захопленій частині Луганщини з 1 лютого 2025 року так звана влада запроваджує нерегульований тариф на перевезення пасажирів та багажу у приміському та міжміському сполученні. Про це повідомили у пресслужбі «регіонального уряду».



«Зміна вартості проїзду на міжмуніципальних маршрутах регулярних перевезень приміського та міжміського сполучення планується ввести з 1 лютого 2025 року», — йдеться в повідомленні.



Наразі встановлювати тарифи зможуть самі перевізники.



Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що за три роки з моменту дії існуючих тарифів витрати на забезпечення роботи пасажирського транспорту суттєво зросли: більш ніж удвічі зріс МРОТ, збільшилася вартість дизельного палива, у два-три рази подорожчали запасні частини та видаткові матеріали.



Крім того, з 2025 року набули чинності додаткові вимоги до перевізників: оформлення ОСАГО, страхування відповідальності перевізника перед пасажирами, обладнання транспортних засобів системами відеоспостереження, безготівкової оплати проїзду та інше.



Також перевізники тепер мають оплачувати автостанційні послуги у розмірі 20% вартості проданих квитків (раніше цей збір стягувався з пасажирів).



У «ЛНР» підприємства пасажирського транспорту регіону всіх форм власності зазнають дефіциту оборотних коштів для виплати конкурентоспроможної заробітної плати, а також покриття всіх експлуатаційних витрат та оновлення рухомого складу». Також фіксується гострий дефіцит водіїв автобусів, брак яких становить 50-70% потреби.



Підвищення тарифів має стати стимулом для інвестицій у галузь.



«Введення нерегульованих тарифів — це найбільш реальне вирішення проблеми збереження та розвитку регулярних перевезень у регіоні. Ми розуміємо соціальну значимість цього питання та завданням міністерства інфраструктури та транспорту стане пошук компромісного та збалансованого варіанту між платоспроможністю мешканців та можливостями перевізників», — наголосив так званий виконувач обов'язків міністра інфраструктури та транспорту «ЛНР» Володимир Євдохін.



Раніше ми писали, що російські загарбники на тимчасово окупованій частині Луганської області визнали аварійними вісім мостів та шляхопроводів.