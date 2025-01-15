Обстріл Краматорська: кількість поранених зросла, росіяни скинули на місто авіабомбу

Наслідки російського авіаудару по Краматорську. Фото: Донецька обласна прокуратура

15 січня о 09:33 ЗС РФ завдали авіаційного удару по місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Мішенню атаки став мікрорайон із щільною житловою забудовою. Внаслідок влучання авіабомби по багатоповерховому будинку поранення отримали вісім людей. Зокрема, постраждали шість жінок віком від 62 до 73 років. Крім того, поранені 6-річна дівчинка та 16-річний школяр. Постраждалим надають медичну допомогу. Остаточна кількість поранених встановлюється.



Попередньо, для удару по місту російська армія використала авіабомбу УМПБ Д-30СН.

Нагадаємо, що раніше було відомо про шістьох поранених людей внаслідок обстрілу Краматорська.