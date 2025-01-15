До Кривого Рогу релокують Покровську міську лікарню

Покровську міську лікарню релокують до Кривого Рогу Дніпропетровської області. У прифронтовому місті продовжує працювати один лікар. Про це повідомили у сюжеті телекомпанії «Орбіта».



Покровська міська лікарня до останнього надавала необхідні послуги місцевим мешканцям. Зараз там залишилося лише кілька медсестер та один лікар.



«Ми розуміємо, що дуже багато персоналу звільнилося. Це не просто середній персонал, а саме лікарський склад — виїхали та звільнилася», — зазначила заступниця голови Покровської міської військової адміністрації Маргарита Ідрісова.



Тому було ухвалено рішення об'єднати міський заклад з Покровською клінічною лікарнею інтенсивного лікування.



«Будуть запропоновані місця, звичайно це змотивує працівників виїхати з міста. Основним місцем роботи буде саме Кривий Ріг», — резюмувала місцева чиновниця.





Раніше ми писали, що група «Метінвест» припиняє роботу Покровської вугільної групи у зв'язку із зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням ситуації з безпекою.