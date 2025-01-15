Російська армія захопила більшу частину багатоквартирної забудови в Торецьку – МВА

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

Російські війська намагаються якнайшвидше повністю захопити місто Торецьк Донецької області. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.



За його словами, окупанти здійснюють масовані артилерійські та мінометні обстріли, а також застосовують тактичну авіацію для ударів по території громади.



«Попри це, наші Збройні сили дають гідну відсіч, хоча ворог значно перевищує за чисельністю. Лінія фронту періодично змінюється, ситуація то покращується, то ускладнюється. Ворог поступово просувається щодня. Більшість багатоквартирних будинків вже перебувають під його контролем. На околицях Торецька розташована приватна забудова, де частково залишаються багатоквартирні будинки, які все ще контролюються нашими військовими», – розповів Чинчик.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували майже повне захоплення Торецька, росіяни не контролюють 90% міста.