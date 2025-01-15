Зеленський розповів, яка кількість військ РФ зараз перебуває в Україні і скільки людей служать у ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні на території України перебуває понад 600 000 військовослужбовців російського контингенту. Про це у Варшаві під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, чисельність української армії становить 880 000.



«880 000 захищають всю територію. Російські війська зосереджені на деяких напрямах. І тому на деяких напрямках вони мають кількісну перевагу», – зазначив президент.

Нагадаємо, що 15 січня Україна та Росія провели перший у 2025 році обмін полоненими.