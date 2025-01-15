У Покровську працюють три пункти обігріву, в місті залишається близько 7 тисяч цивільних — Філашкін

У прифронтовому Покровську працює три пункти обігріву. Фото: скриншот з відео

У прифронтовому Покровську Донецької області лишається близько семи тисяч людей. У місті функціонують три пункти обігріву, місцева влада обіцяє відкрити нові пункти. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«У Покровську зараз перебуває близько 7 тисяч людей, усіх дітей вивезли. Працюють три пункти обігріву, планується відкрити додаткові. У місті Родинське є пункти обігріву», — зазначив він.



За словами Філашкіна, до міста продовжують завозити гуманітарну допомогу, потрапити до міста можна через під'їзні шляхи.



Також він розповів, що 174 населені пункти повністю знаходяться без газо та електропостачання. Лише минулої доби енергетикам вдалося відновити світло в 10 населених пунктах.



Раніше ми писали, що у Покровську вночі 15 січня спалахнула пожежа у Покровську Донецької області. Горіла будівля комунального підприємства міста.