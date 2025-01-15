На Луганщині окупанти ввели нові тарифи на обслуговування багатоповерхівок: в ОВА розповіли, скільки доведеться платити жителям

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

Так зване «Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства ЛНР» запровадило нові тарифи на обслуговування багатоквартирних будинків в окупованій Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, розмір плати за утримання багатоповерхівки складе від 16,18 до 28,96 рублів за квадратний метр на місяць.



«Різниця залежить від типу будівлі, кількості поверхів та матеріалу стін. І не залежить від міста. Наприклад, за квартиру в дев'ятиповерховому будинку у напівзруйнованому місті Рубіжне потрібно буде платити 24,66 рублів за квадратний метр, як і в Луганську. Однокімнатна квартира коштуватиме щонайменше 750 рублів на місяць», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та послугами пошти.