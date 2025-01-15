Довелося чекати повноліття: історія дівчини, яка виїхала з окупації

На підконтрольну Україні територію виїхала дівчина, дитинство та юність якої припали на російську окупацію її рідного міста. Дівчина чекала на повноліття, щоб отримати можливість покинути окупацію. Тетяні було 10 років, коли її місто на сході України окупували російські війська. Нині їй 21 рік.



«У рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA із окупації вдалося врятувати 21-річну Тетяну. Іноді обставини складаються так, що молоді люди змушені чекати на повноліття, щоб самостійно вирватися з окупації», — повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.



Дівчина багато разів намагалася виїхати на підконтрольну Україні територію, але відсутність українського паспорта, фінансові труднощі та страх перед невідомим зупиняли її.



Єрмак зазначив, що завдяки зусиллям Української мережі за права дитини та ініціативі президента Bring Kids Back UA вдалося організувати безпечний маршрут та евакуацію.

На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути 15-річну Дарину. Як повідомила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарвіна, дівчина повернулася в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Вона зазначила, що переговори про повернення дівчини тривали 9 місяців.



Раніше ми писали, що Україна розшукує близько 20 тисяч дітей, яких РФ насильно депортувала. До кінця 2024 року вдалося повернути понад 1000 депортованих дітей.