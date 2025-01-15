Жителям Маріуполя, чиї квартири зруйновані, пропонують жити в будинках тих, хто виїхав

Жителі окупованого Маріуполя записали звернення до російського президента Володимира Путіна з котлованів, які залишилися на місці їхніх будинків

Мешканці Маріуполя масово записують звернення російської окупаційної влади із вимогою надати обіцяне компенсаційне житло.



На одному із відеозвернень люди заявили, що їм пропонують не відбудоване нове житло, а те, що «ДНР» визнала «безхазяйним». Тобто житло, у яких є власники, просто вони через різні причини не змогли вчасно довести, що це їхні квартири. Найчастіше це житло людей, які покинули Маріуполь.



Жителі міста, які залишилися там жити, однак втратили житло через бойові дії, кажуть, що роками чекають на обіцяні компенсаційні квартири. Тепер їх надія майже згасла, адже замість компенсаційного російська влада будує в місті іпотечне житло.



Раніше мешканці окупованого Маріуполя записали звернення до російського президента Володимира Путіна з котлованів, які залишилися на місці їхніх будинків. Люди кажуть, що залишилися без житла — третій рік із початку окупації міста їм обіцяють видати квартири, проте всі вони, як і раніше, бездомні.



Російська окупаційна влада заявила про завершення видачі компенсаційного житла в Маріуполі. Як розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, переважну більшість жителів міста, які втратили дах над головою, нічого не отримали.



Влада «ДНР» заявила, що процес видачі компенсаційного житла в Маріуполі завершився на 94%. За словами голови окупаційної адміністрації міста Олега Моргуна, поки що видано 4,5 тисяч квартир. Також така кількість житла — лише 5% від загальної кількості знищених квартир. Адже за період блокади міста російські загарбники знищили 52 тисячі квартир, наголошує Андрющенко.