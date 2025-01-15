ЗМІ дізналися, які вимоги висуне Путін у розмові з Трампом

Нейтральний статус України, який передбачає невступ до НАТО, — одна з умов, які глава Кремля Володимир Путін виставить президентові США Дональду Трампу після його інавгурації. Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела.



Також Путін вимагатиме заборонити Україні застосовувати зброю для відновлення контролю над окупованими РФ територіями. Ще за даними іноземного ЗМІ, Кремль вимагатиме збереження за РФ майже 20% території України, яку окупували російські війська.



«Путін, все більше переконуючись у своїй перевазі на полі бою в Україні, сповнений рішучості досягти своєї мети: Київ ніколи не вступить до НАТО і накласти обмеження на його військовий потенціал, повідомили інформовані про задуми Кремля джерела», — йдеться у повідомленні Bloomberg.



Зазначається, що позиція Кремля полягає в тому, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати постачати зброю в Україну в рамках двосторонніх угод про безпеку, будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти Росії або для повернення захоплених нею територій, заявило одне з джерел, знайомих з підготовкою Москви до можливих переговорів



Умови Росії також включають збереження як мінімум фактичного контролю над майже 20% території України, яка знаходиться під контролем Росії, включаючи Кримський півострів, анексований у 2014 році, хоча, за словами деяких джерел, Москва відкрита для обміну деякими територіями.



Дипломати країн Євросоюзу побоюються, що прямі переговори між обраним президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним можуть відбутися без участі представників та без урахування позицій держав-членів ЄС.



Український президент Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про закінчення війни будуть із новообраним президентом Дональдом Трампом. Тільки після цього можуть розпочатись переговори з Росією.



Обраний президент США Дональд Трамп сподівається, що протягом пів року вдасться закінчити війну РФ проти України.