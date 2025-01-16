Російські військові окупували Нескучне на Донеччині — DeepState

Село Нескучне на Донеччині перейшло під контроль армії РФ. Карта DeepState

Російські окупаційні війська захопили село Нескучне Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог окупував Нескучне», — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до карти боїв. Нескучне зараз перебуває у червоній зоні — це означає, що контроль над населеним пунктом перейшов до окупантів.

Крім того, за даними експертів DeepState, агресор просунувся у Времівці, Торецьку, Котліному, біля Удачного, Янтарного, Нововасильівки, Сухих Ялів.

Водночас, експерти зазначили, що Сили оборони України відновили становище біля села Успенівка Покровського району Донецької області.

В останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося про атаки російських окупантів у районі Успенівки, проте інформацію про окупацію Нескучного на момент публікації матеріалу не коментували.