У Росії дрони атакували нафтобазу та пороховий завод

Безпілотникам вдалося пробити захисну сітку над резервуаром нафтобази у Воронезькій області РФ. Фото: Роман Гусєв/Telegram

У Воронезькій області РФ у ніч проти 16 січня атаковано нафтобазу. Безпілотникам вдалося пробити захисну сітку над резервуарами. Про це повідомили губернатор області та місцеві ЗМІ.

«Внаслідок падіння кількох БПЛА в одному з районів області стався спалах на території нафтобази. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці події працюють оперативні служби», — написав губернатор Гусєв.

Чиновник зазначив, що у результаті атаки люди не постраждали.

За даними місцевих пабліків, йдеться про об'єкт у Лисках.

Також серія вибухів через атаку безпілотників пролунала у місті Котовськ Тамбовської області Росії. Місцеві канали у четвер, 16 січня, повідомляють, що спрацювала система ППО.

За попередніми даними, БПЛА рухалися у бік порохового заводу в селі Кузьмино-Гать.

Очевидці розповіли, що, починаючи з 00:40, було чути від чотирьох до восьми вибухів у небі над Котовськом.

Також повідомляється про вибухи у селі Кузьмино-Гать. У районі населених пунктів знаходиться пороховий завод.

У мережі місцеві ЗМІ виклали відео атаки на область.

Офіційної інформації наразі немає.

Від кордону з Україною до Тамбовського порохового заводу близько 500 км.

Тамбовський пороховий завод був заснований у Котовську в 1915 році, це одне з найбільших підприємств для виробництва боєприпасів та спецхімії на території РФ. Він виробляє піроксилінові порохи для всіх видів зброї та артилерійських систем усіх калібрів, що знаходяться на озброєнні російських військ.