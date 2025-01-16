Понад півсотні безпілотників росіян вночі атакували Україну: сили ППО збили 34 дрони

Зенітна установка Gepard. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 16 січня Росія атакувала Україну 55 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків міст Міллерово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



Станом на 09:00 підтверджено знищення 34 «шахедів» та дронів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Ще 18 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.



Декілька БПЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також внаслідок падіння збитих дронів пошкоджені приватні будинки у Харківській та Полтавській областях.

Нагадаємо, що у ЗСУ показали кадри, як сили ППО збивали «шахеди» під час масованої повітряної атаки вночі 15 січня.