Прем'єр Великої Британії Стармер приїхав до Києва — The Guardian

Британський прем'єр-міністр Стармер (на фото праворуч) прибув із візитом до Києва. Фото: Sky News

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав до України на зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Зазначається, що Київ та Лондон планують укласти угоду про «столітнє партнерство», спрямовану на зміцнення оборонної співпраці. Документ також охопить сфери науки, торгівлі та економіки.

Окрім того, очікується, що Стармер обговорить питання безпеки, включаючи можливу участь британських військ у післявоєнних миротворчих місіях.

ЗМІ нагадало, що Зеленський закликав західних союзників продовжувати надавати довгострокову військову підтримку Україні, попередивши, що відмова «приведе до ще більшої агресії, хаосу та війни».

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Британія дивиться позитивно на ідею розміщення іноземних військ в Україні.