Українські десантники взяли в полон майже три десятки російських військових у Курській області: серед них є офіцери

Полонені російські військові. Фото: кадр із відео

Українські десантники разом із суміжними підрозділами взяли в полон 27 військовослужбовців ЗС РФ у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Це офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, Повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів Росії та окупованого міста Севастополь.



Опинившись у скрутній бойовій ситуації, вони добровільно склали зброю, що й урятувало їм життя. Усім пораненим одразу надали першу медичну допомогу.

Нагадаємо, що 15 січня Україна та Росія провели перший у 2025 році обмін полоненими.