Вогнетривкий завод у Часовому Ярі фактично втрачено — воєнкор Мірошников

За твердженням українського військору, росіяни контролюють центр Часового Яру. Фото: Yahoo News

Українські військові відійшли з мікрорайону Новий у Часовому Ярі Донецької області в останній можливий для цього момент, щоб не потрапити у оточення. Про це повідомив український військор Богдан Мірошников у своєму телеграм-каналі.

«Ворог контролює центр [міста] по вулиці Недогібченко. Вогнетривкий завод все ж таки втрачено. Формально ще залишається пара будівель на вулиці Миру, але найближчим часом їх буде втрачено», — пише військовий кореспондент.

Він зазначає, що бої в районі залізниці продовжуються. Також супротивник намагається прорватися на стадіон.

«По суті, із серйозних рубежів залишаться лише 4 квартали багатоповерхівок на заході міста. За один із них уже точаться бої», — повідомляє Мірошніков.

Він стверджує, що мікрорайони Північний та Леванівського не є надійними місцями оборони. А квартал на північ від Ступочек противник зараз дотискає.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська захопили село Нескучне Волноваського району Донецької області.