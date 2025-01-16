ЗСУ відбили кілька масованих штурмів російської армії на Сіверському напрямку: кадри

Штурм ЗС РФ на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео

14 січня на Сіверському напрямку російські війська здійснили п'ять масованих штурмів на позиції ЗСУ, використовуючи мототехніку та бронетехніку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ знищили дві БМП, 39 мотоциклів, два квадроцикли, два автомобілі, 16 FPV-дронів та одну антену. Також ліквідовані 52 окупанти, 12 – поранені, ще один – взятий в полон.

Нагадаємо, що українські десантники взяли в полон майже три десятки російських військових у Курській області, серед них є офіцери.