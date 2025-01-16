За фіктивні бої дружина екскомбрига ТРО отримала мільйон гривень

Дружина екскомбрига ТРО отримала майже мільйон гривень за фіктивні бої. Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому командиру бригади територіальної оборони (ТРО) та трьом його підлеглим. Вони допомогли дружині комбрига отримати понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди. Про це повідомило ДБР у четвер, 16 січня.

Зазначається, що в липні 2023 року екскомандир працевлаштував свою дружину в бригаду, яку він очолює, на посаду стрільця. Це дозволило організувати їй підвищені грошові винагороди. Для формального дотримання законодавства подружжя розлучилося, хоча фактично, за даними слідства, продовжувало перебувати у родинних відносинах.

До реалізації схеми командир залучив двох підлеглих, які підробляли документи, вказуючи, що жінка нібито брала участь у бойових діях на передовій. Завдяки цьому за період з липня 2023 року до квітня 2024 року дружина командира отримала понад 922 тисячі гривень незаконних виплат.

Проте замість служби на лінії зіткнення жінка весь цей час перебувала поряд із чоловіком і займалася конярством на спеціальній фермі. Більше того, вона провела два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.

Наразі екскомандира, його дружину та двох підлеглих підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Додатково чоловіків та ще одного підлеглого комбрига звинувачують у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України), а жінку — у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).