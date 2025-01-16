Під Воронежем продовжує горіти атакована БПЛА нафтобаза

У Росії під Воронежем продовжує горіти нафтобаза Скріншот відео

Через наслідки атаки дронів у Воронезькій області Росії перекрито рух на ділянці дороги Лиски – Давидівка – Копаніще (0—5 км). Про це пише видання ASTRA.

Наголошується, що автомобілістам рекомендують уникати поїздок у цьому напрямку або шукати шляхи об'їзду.

«На місці працюють співробітники ДПС, а рух у районі нафтобази в Лискінському районі закрито», — повідомляє видання.

За інформацією ASTRA, в районі нафтобази, пошкодженої раніше в результаті атаки БПЛА, все ще можна спостерігати пожежу і задимлення.

Для ліквідації займання раніше довелося задіяти два пожежні поїзди, а також додаткові сили із сусідніх регіонів.

Нагадаємо, в ніч проти 16 січня в Росії безпілотники атакували нафтобазу у Воронезькій області та пороховий завод у Тамбовській області.