Росіяни термобаричними боєприпасами вдарили по важливих промислових об'єктах під Покровськом: вони зруйновані

Армія РФ завдає авіаційних, артилерійських та ракетних ударів по інфраструктурі та важливим промисловим об'єктам на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Зокрема, такими ударами з використанням термобаричних боєприпасів уражені важливі промислові об'єкти у селищі Котлине, селах Улакли, Костянтинопіль, Богатир та інших населених пунктах, що призводить до їх руйнування та знищення.

Нагадаємо, що ЗСУ не дали колоні бронетехніки військ РФ прорвати оборону на Покровському напрямку, знищені танк та ББМ.