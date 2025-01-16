Російські дрони атакували Київ у день візиту прем'єра Британії та міністра оборони Італії

Імітаційний безпілотник типу «Пародія» у небі над Києвом. Фото: Monitor

Росія атакувала Київ безпілотниками у день візиту одразу двох високих дипломатичних гостей.

«У Солом'янському районі столиці уламок БПЛА пошкодив легковий автомобіль. Розірвало двигун та частково салон автомобіля. Пожежі немає. Постраждалих теж поки що немає», — повідомив мер міста Віталій Кличко.

Пізніше він повідомив, що у Дніпровському районі виявили пошкодження фасаду будівлі – попередньо уламком під час повітряної тривоги, коли працювало ППО.

«Потерпілих немає», — заявив Кличко.

Моніторингові групи повідомили також про безпілотники-імітатори «Пародія» у небі над Києвом.

Раніше повідомлялося, що до Києва з візитами сьогодні прибули одразу два високопосадовці: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Крозетто планує обговорити важливі питання з українськими офіційними особами, а Стармер уже провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.