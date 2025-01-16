Російські дрони атакували Київ у день візиту прем'єра Британії та міністра оборони Італії

Росія атакувала Київ безпілотниками у день візиту одразу двох високих дипломатичних гостей.
«У Солом'янському районі столиці уламок БПЛА пошкодив легковий автомобіль. Розірвало двигун та частково салон автомобіля. Пожежі немає. Постраждалих теж поки що немає», — повідомив мер міста Віталій Кличко.
Пізніше він повідомив, що у Дніпровському районі виявили пошкодження фасаду будівлі – попередньо уламком під час повітряної тривоги, коли працювало ППО.
«Потерпілих немає», — заявив Кличко.
Моніторингові групи повідомили також про безпілотники-імітатори «Пародія» у небі над Києвом.
Раніше повідомлялося, що до Києва з візитами сьогодні прибули одразу два високопосадовці: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
Крозетто планує обговорити важливі питання з українськими офіційними особами, а Стармер уже провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.