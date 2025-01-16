Зеленський назвав втрати Росії у Курській області

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Росія з півночі хотіла окупувати велике місто Суми. Про це в інтерв’ю польським журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, там українські війська зробили контркроки в Курську область.



«Там змогли зайняти відповідні бар'єри. І через шість місяців після початку Курської операції там наші військові стоять, чим повернули війну назад до Росії та зробили «буферну зону» між нашими державами на території РФ. Це був важливий превентивний крок», – наголосив Зеленський.



Президент заявив, що Росія лише на одному Курському напрямку втратила 30-35 тисяч військових.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів про ситуацію на сході України.