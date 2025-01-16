Російський безпілотник вдарив по проїжджій частині у Харкові: пошкоджені автомобілі, є поранені

Росіяни безпілотником «Молнія» вдарили по Слобідському району Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Удар прийшовся по проїжджій частині. Пошкоджені чотири автомобілі.



В результаті атаки поранення отримали три людини.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що жінку та двох чоловіків госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, що вранці 15 січня російська авіація скинула авіабомбу на місто Краматорськ Донецької області, внаслідок чого є поранені, у тому числі дитина та підліток.