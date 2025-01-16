Атака на нафтобазу у Воронезькій області: безпілотники пошкодили три резервуари з паливом

Масштабна пожежа на нафтобазі у Воронезькій області. Фото: кадр із відео

Три резервуари з паливом пошкоджені після атаки БПЛА на нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області РФ. Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA із посиланням на джерела в екстрених службах регіону.



Загалом базу намагалися атакувати сім безпілотників. Два з них влучили у резервуар з дизельним паливом об'ємом 10 000 кубометрів, ще один влучив у ємність із бензином об'ємом 5000 кубометрів. Дрони вибухнули, почалася пожежа. Згодом вогонь перекинувся на ще один резервуар із бензином. Площа пожежі склала 1000 квадратних метрів.



Співробітники російського МНС не могли вчасно розпочати гасити пожежу через небезпеку наступних атак БПЛА.

Нагадаємо, що безпілотникам вдалося пробити захисну сітку над резервуарами цієї нафтобази.



Сам об'єкт продовжує горіти, а рух у районі атакованої нафтобази перекритий.



У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі у Воронезькій області.