Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

П'ятьох поранених під час обстрілу Краматорська госпіталізовано

16 січня 2025, 17:25

П'ятьох поранених під час обстрілу Краматорська госпіталізовано

Наслідки російського удару по Краматорську вранці 15 січня Наслідки російського удару по Краматорську вранці 15 січня

У середу, 15 січня, під час російського обстрілу Краматорська постраждали п'ятеро людей, яких доправили до лікарні. Їхній стан лікарі оцінюють як не важкий. Про це з посиланням на представника Краматорської міськради Ігоря Єськова повідомляє «Краматорськ Post».

«Госпіталізували двох дітей та трьох пенсіонерів. Стан не важкий: численні забиті місця, колото-різані рани від уламків, вибита вилиця та струс мозку», — розповів Єськов.

Нагадаємо, вранці 15 січня війська РФ скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Краматорську. Осколками пошкоджено 18 будинків, 3 освітні заклади та інфраструктурний об'єкт.

Читайте також:

"Новини Донбасу" у Telegram - лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Краматорськ Обстріл Постраждалі
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:03
В окупованій Луганській області в кілька разів подорожчали деякі «послуги» для жителів – ОВА
09:08
На окупованій Луганщині чоловікам під час оформлення російського паспорта загрожує мобілізація в армію РФ – ОВА
08:30
Війська РФ окупували три села на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росіяни окупували село Нескучне і збирають сили у Часовому Яру
20:45
У справі про вбивство американця Рассела Бентлі в Донецьку проходять 35 свідків
16:47
Уродженця Москви призначили «міністром культури ЛНР»
08:30
Російські військові окупували Нескучне на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. РФ захопила більшу частину Торецька
22:33
«ДНР»: За день від обстрілів постраждали троє мешканців Горлівки та Макіївки
20:21
Жителям Маріуполя, чиї квартири зруйновані, пропонують жити в будинках тих, хто виїхав
17:13
На Луганщині окупанти ввели нові тарифи на обслуговування багатоповерхівок: в ОВА розповіли, скільки доведеться платити жителям
15:25
Після обстрілу в Макіївці з-під завалів будинку дістали жінку
15:12
В окупованому Донецьку виявили тіло чоловіка, який вчинив самогубство
13:55
В окупованій Луганській області подорожчає проїзд в транспорті. «ЛНР» вводить нерегульований тариф
08:40
У Маріуполі відкривають кадетські класи для мілітаризації дітей
23:00
Головне за день: На Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та поштою. ЗСУ атакували російські підприємства
17:51
На окупованій Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та послугами пошти: в ОВА розповіли, що відомо
16:53
На захопленій Луганщині листоноші потрапили під обстріл: є пошкодження
11:09
Війська РФ окупували Зелене на Донеччині і просунулися в низці сіл біля Покровська — DeepState
23:00
Головне за день: У Покровську припинили видобуток вугілля. Скільки людей живе в окупації?
усі новини
13:37
Росія балістичними ракетами вдарила по Кривому Рогу: є загиблі та поранені
12:43
Число загиблих від російського удару по Запоріжжю 8 січня зросло до 14
12:17
Через пожежу на нафтобазі під Воронежем влада ввела режим НС
12:03
В окупованій Луганській області в кілька разів подорожчали деякі «послуги» для жителів – ОВА
11:33
З'явилося відео наслідків російського обстрілу Костянтинівки 16 січня
10:44
За добу російські військові 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області
10:22
Українські війська знищили російську піхоту на Краматорському напрямку: у ЗСУ показали відео
10:17
У Херсонській області через удар безпілотника загинув чоловік
10:01
ЗСУ вдарили по ППО в Бєлгородській області: уражена радіолокаційна техніка
09:43
Росія вночі атакувала Україну ракетами та півсотнею безпілотників: сили ППО збили понад 30 дронів
09:42
Російські загарбники зруйнували деякі позиції ЗСУ під Покровськом — ОСУВ «Хортиця»
09:15
У Донецькій області на будівництво та утримання доріг запланували у 12 разів більше коштів, ніж минулого року
09:08
На окупованій Луганщині чоловікам під час оформлення російського паспорта загрожує мобілізація в армію РФ – ОВА
08:54
ЗСУ просунулися від кордону в Курській області – ISW
08:41
Російські окупанти за добу поранили двох жителів Донецької області
08:30
Війська РФ окупували три села на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росіяни окупували село Нескучне і збирають сили у Часовому Яру
22:30
Стратегію допомоги переселенцям в Україні писатимуть заново
21:51
У Росії призначили військові збори для резервістів
20:45
У справі про вбивство американця Рассела Бентлі в Донецьку проходять 35 свідків
усі новини
ВІДЕО
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу. Фото: Дніпропетровська ОВА Росія балістичними ракетами вдарила по Кривому Рогу: є загиблі та поранені
17 січня, 13:37
Наслідки обстрілу Костянтинівки російськими військами 16 січня. Фото: Нацполіція З'явилося відео наслідків російського обстрілу Костянтинівки 16 січня
17 січня, 11:33
Артилерійський удар ЗСУ по російській піхоті на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська знищили російську піхоту на Краматорському напрямку: у ЗСУ показали відео
17 січня, 10:22
Масштабна пожежа на нафтобазі у Воронезькій області. Фото: кадр із відео Атака на нафтобазу у Воронезькій області: безпілотники пошкодили три резервуари з паливом
16 січня, 16:51
У Росії під Воронежем продовжує горіти нафтобаза Скріншот відео Під Воронежем продовжує горіти атакована БПЛА нафтобаза
16 січня, 13:20
Штурм ЗС РФ на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили кілька масованих штурмів російської армії на Сіверському напрямку: кадри
16 січня, 11:21

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір