П'ятьох поранених під час обстрілу Краматорська госпіталізовано

Наслідки російського удару по Краматорську вранці 15 січня

У середу, 15 січня, під час російського обстрілу Краматорська постраждали п'ятеро людей, яких доправили до лікарні. Їхній стан лікарі оцінюють як не важкий. Про це з посиланням на представника Краматорської міськради Ігоря Єськова повідомляє «Краматорськ Post».

«Госпіталізували двох дітей та трьох пенсіонерів. Стан не важкий: численні забиті місця, колото-різані рани від уламків, вибита вилиця та струс мозку», — розповів Єськов.

Нагадаємо, вранці 15 січня війська РФ скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Краматорську. Осколками пошкоджено 18 будинків, 3 освітні заклади та інфраструктурний об'єкт.