У Дружківці затримали чоловіка, який у соцмережах підтримував російську агресію

Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру жителю Дружківки.



За даними слідства, з грудня 2022 по січень 2023 року чоловік у забороненій соціальній мережі «Однокласники» репостив з проросійських спільнот антиукраїнський контент. У публікаціях він підтримував бомбардування міст Донеччини та прославляв «русский мир». Також захоплювався так званими подвигами ПВК «Вагнер» і вбивствами українських військових.



Чоловіка затримано.

На Донеччині слідчі завершили спеціальне досудове розслідування стосовно трьох українців, яких звинувачують у колабораціонізмі.



Раніше на Донеччині чотирьом колишнім педагогам заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. ч. 3, 5 ст. 111-1 КК України) У 2022-2023 роках вони продовжили кар'єру на захоплених територіях.