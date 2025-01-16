Понад 9 тисяч сімей уже виїхали із небезпечної зони на Донеччині — поліція

Понад 9 тисяч сімей поліцейські вивезли із Донецької області з початку оголошення евакуації.



«Поліцейські на Донеччині не лише воюють, а й забезпечують правопорядок та евакуюють цивільних. З моменту оголошення евакуації із небезпечних районів було вивезено понад 9 тисяч сімей. Це, зокрема, 13 350 дітей», — розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час свого відрядження до зони бойових дій.



Також у пресслужбі МВС повідомили, що рятувальники Донеччини за минулий рік ліквідували понад 1200 пожеж, евакуювали 1630 людей, доставили понад 19 тисяч кубічних метрів питної води.

Нагадаємо, у зоні активних бойових дій на Донеччині проживають близько 45 тисяч населення, з них 239 дітей. У п'яти населених пунктах, де продовжується примусова евакуація сімей з дітьми, залишається 19 неповнолітніх. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.