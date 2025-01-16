Ситуація на Донеччині — складна, громади продовжують зводити фортифікації

Будівництво фортифікаційних споруд у містах та селах Донецької області триває. Також чиновники зараз працюють над створенням матеріального резерву у громадах.



Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації, ситуація на Донеччині — складна.



«Ворог намагається прорвати нашу лінію оборони. Тому влада на місцях має діяти оперативно та згуртовано, підтримувати у всьому Сили оборони України», — наголосив він.



Філашкін розпорядився активізувати допомогу підрозділам, що захищають Донеччину. Цим займуться адміністрації прифронтових громад, які мають фінансові ресурси.



Раніше він повідомив, що понад 100 мільйонів гривень направили на потреби підрозділів Сил оборони України на Донеччині з початку цього року.



За ці кошти вони зможуть придбати необхідні кошти РЕБ та РЕР, БПЛА та FPV-дрони.



Окрім цього, майже 16 мільйонів гривень коштів іншої дотації з обласного бюджету направлено до Іллінівської громади для зведення фортифікаційних споруд.

У Донецькій області на будівництво фортифікацій у 2024 році направили 2,7 мільярда гривень. За його словами, за півріччя із 726 певних фортифікацій — 625 збудували, 88 у роботі.