Російський суд почав допитувати свідків у справі про вбивство американського прихильника «ДНР», блогера Рассела Бентлі в Донецьку. Про це повідомляють донецькі медіа із посиланням на представника вдови вбитого.



«Вчора в судовому засіданні стороною обвинувачення були досліджені письмові матеріали справи, а сьогодні суд перейшов до допиту чотирьох свідків звинувачення, що з'явилися. 17 січня судове слідство триватиме з допитів чергових свідків, яких у справі не менше ніж 35», — сказав адвокат московського бюро «Інтелектуальний капітал» Дмитро Ульянов.



Він додав, що у середу суд продовжив розглядати справу по суті після оголошеної перерви на час новорічних свят. Заявлені на 15 січня свідки не з'явилися.

Глава Кремля Володимир Путін відзначив «масовий героїзм і відвагу» у 5-й бригаді угруповання «ДНР», де до смерті запитали американського пропагандиста Рассела Бентлі, і привласнив бригаді «почесне найменування».



Американець Рассел Бентлі брав участь у війні з Україною з боку «ДНР» з 2014 року, пізніше співпрацював з пропагандистськими інформагентствами Маргарити Симоньян як стрінгер.



За даними СК, його до смерті запитали четверо військових із 5-ї бригади. Щоб приховати вбивство, вони помістили тіло Бентлі в Ладу, яку потім підірвали тротиловою шашкою.