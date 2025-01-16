У Росії призначили військові збори для резервістів

Володимир Путін підписав указ про заклик російських громадян, які перебувають у запасі, на планові військові збори у 2025 році.



Росіян та мешканців окупованих територій з російським громадянством розподілять по військах національної гвардії, рятувальним військовим формуванням, органам державної охорони та органам федеральної служби безпеки.



Уряду РФ та владі регіонів доручено забезпечити всі необхідні заходи.



Ці військові збори — планові, їх проводять для резервістів щорічно. Про терміни цих зборів і кількість людей, яких призвуть, в указі не вказано.

Відповідно до розвідінформації, російська окупаційна влада вперше провела примусовий призов на термінову службу серед мешканців тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, у Маріупольському районі росіяни розпочали «агресивну мобілізацію» молоді.