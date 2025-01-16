Головне за день: Росіяни окупували село Нескучне і збирають сили у Часовому Яру

Суспільство



Володимир Путін підписав указ про призов російських громадян, які перебувають у запасі на планові військові збори у 2025 році.



Замість колаборанта Дмитра Сидорова так званим виконувачем обов'язків «міністра культури ЛНР» стане уродженець Москви Ігор Нарожний. Раніше він був заступником Сидорова.



Бойові дії



Війська Росії вдарили по підприємству під Покровськом: рятувальники шість годин гасили масштабну пожежу. Безпілотник РФ «Блискавка» вдарили по Слобідському району Харкова, поранення отримали троє людей, пошкоджено чотири автомобілі. У Костянтинівці пошкоджено ⁠шість будинків, лінію електромереж та газопровід.



Спікер оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець повідомив , що у Часовому Яру російські військові ховаються в трубах каналу і під прикриттям туману накопичують там сили.



За словами українського військора Богдана Мірошникова, українські військові відійшли з мікрорайону Новий до Часового Яру в останній можливий для цього момент, щоб не потрапити в оточення.



Росіяни термобаричними боєприпасами вдарили по важливих промислових об'єктах під Покровськом. Зруйновано важливі промислові об'єкти у селищі Котлине, селах Улакли, Константинополі, Богатирі та інших населених пунктах.



Президент України Володимир Зеленський заявив , що Росія з півночі хотіла окупувати велике місто Суми. Однак там українські війська зробили контркроки до Курської області. Президент заявив, що Росія лише на одному Курському напрямку втратила 30-35 тисяч військових.



Три резервуари з паливом пошкоджені після атаки БПЛА на нафтобазу «Ліскінську» у Воронезькій області РФ.



За даними аналітиків DeepState, російські окупаційні війська захопили село Нескучне Волноваського району Донецької області.